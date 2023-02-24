Netflix вдвое снизил цены на подписку в более чем 30 странах

Netflix становится дешевле более чем в 30 странах, несмотря на повышение цен в Северной Америке год назад. Об этом пишет Engadget.

Компания снизила цены почти вдвое в некоторых странах Ближнего Востока (Йемен, Иордания, Ливия и Иран), Африки (Кения), Европы (Хорватия, Словения и Болгария), Латинской Америки (Никарагуа, Эквадор и Венесуэла) и Азии (Малайзия, Индонезия, Таиланд и Филиппины).

Хотя периодическое повышение цен стало регулярным явлением для Netflix, в октябре прошлого года компания также ввела более дешевый план с поддержкой рекламы в 12 странах.

Снижение цен на подписку произошло из-за недавнего повышения цен на несколько других потоковых сервисов (в частности Disney+, Hulu и Sling TV)

"Это однозначно противоречит последним тенденциям не только для Netflix, но и для более широкой индустрии потоковой передачи. Некоторые из этих сокращений в процентах существенны", - рассказал The Wall Street Journal аналитик из медиа и развлечений UBS Group AG.

В отчете о доходах Netflix в январе один из генеральных директоров Грег Питерс сказал, что компания хочет найти сферы, где она может поднять цены, помогая финансировать новые инвестиции в контент.

Региональное повышение цен позволяет Netflix добавить подписчиков на глобальные рынки, где его доля может быть выше.

Но тот факт, что конкурирующие сервисы, в том числе Disney+, HBO Max и Paramount+, расширяются по всему миру, вероятно, повлияло на решение снизить цены.