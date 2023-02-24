Членство России в FATF полностью приостановлено

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF 24 февраля полностью приостановила членство России в организации. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в Twitter.

"Мы приветствуем решение FATF полностью приостановить членство России. Действия России неприемлемо противоречат основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности, безопасности и целостности мировой системы", - написал он.

По итогам заседания, продолжавшегося с 22 по 24 февраля, в FATF заявили, что "продолжающаяся и усиливающаяся агрессивная война Российской Федерации против Украины противоречит принципам FATF по содействию безопасности и целостности глобальной финансовой системы и обязательствам по международному сотрудничеству и взаимному уважению". Сегодня пленарное заседание FATF приостановило членство Российской Федерации.

После заявлений от марта 2022 года, FATF вновь подчеркнула, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков от обхода мер, предпринятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы.