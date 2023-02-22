Литва будет бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ в Вене из-за участия россиян

Представители Литвы будут бойкотировать зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене после того, как Австрия позволила российским представителям принять в ней участие, пишет Euractiv.

Зимняя сессия ПА ОБСЕ в Вене пройдет 23-24 февраля, ровно через год после вторжения России в Украину. Ожидается, что восемнадцать российских депутатов примут участие в заседании.

"Окончательное решение - не ехать", - заявила во вторник глава литовской парламентской делегации Вилия Алекнайте-Абрамикене.

"Мы приняли решение, и мы едины, как большинство, так и оппозиция (в литовском парламенте), и здесь нет разных взглядов", - сказала глава литовской делегации.

В совместном заявлении, обнародованном после встречи в Вильнюсе в начале этого месяца, парламентские делегации стран Северной Европы, Балтии и Польши заявили, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия в Украине, и что должен быть создан международно-правовой механизм для оценки преступлений агрессора.

Они отметили, что участие России в заседании ПА ОБСЕ в Вене будет использовано для пропаганды внутри страны и за рубежом и "станет очень разочаровывающим сигналом для международного сообщества".

Литовские депутаты предложили северным, балтийским и польским коллегам присоединиться к бойкоту, если России будет разрешено принять участие, но безуспешно.

Алекнайте-Абрамикене заявила, что представители других стран решили "бороться с россиянами в одном зале".

Все члены российской делегации находятся в санкционных списках ЕС с начала 2014 года.