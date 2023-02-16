Лукашенко вписал себя третьим участником «невозможной» встречи Путина и Байдена в Минске

Лукашенко сам себя записал третьим участником воображаемой им встречи Путина и Байдена в Минске, главной темой которой станет прекращение войны в Украине и новый миропорядок на глобусе Беларуси.

"А зачем Байден едет в Польшу? Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, вы ему передайте там по своим каналам, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине", - так ответил Лукашенко на вопрос «Зачем он летит в Москву».

«И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два "агрессора" и "миролюбивый" президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну, из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг", примем его. У нас море международных аэропортов. Его борт номер один здесь приземлится. Когда-то Клинтон прилетал на подобном самолете. И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем, я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет, сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь".

"Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы. Он останется в Польше, потому что Польша - гиена Европы, и она сегодня прежде всего играет самую активную роль по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы. Так что я приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И, главное, он отсюда улетит удовлетворенным. Вот посмотрим, как он прилетит"…