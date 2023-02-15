Беларусь и Россия будут проводить единую промышленную политику

Вице-премьер Беларуси Петр Пархомчик и вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подписали сегодня в Москве межправительственное соглашение о единой промышленной политике.

Как сообщает пресс-служба Минпрома РБ, соглашение формирует базовые условия для создания единого промышленного пространства Союзного государства и обеспечивает интеграцию материального и интеллектуального потенциалов предприятий промышленной сферы Беларуси и России. Предусматривается «дальнейшее эффективное развитие и создание взаимовыгодных кооперационных связей и конкурентной среды на рынках промышленной продукции двух стран, а также импортозамещения».

По словам министра промышленности Беларуси Александра Рогожника, единое промышленное пространство Беларуси и России формируется не на пустом месте. Накоплен достаточный опыт кооперационных и интеграционных контактов двух стран.

«Межправительственное соглашение о единой промышленной политике придаст дополнительный импульс интеграции. Документ создает основу для более активного сотрудничества на отраслевом уровне, реализации совместных белорусско-российских проектов. Таким образом, предприятия двух стран получат уникальный шанс производить высококонкурентную продукцию и занимать достойную нишу на мировом рынке», – прокомментировал Александр Рогожник.