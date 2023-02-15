Последнее обновление: 15.02.2023 17:17

Истребители США перехватили четыре российских военных самолета вблизи Аляски

Истребители США осуществили перехват четырех российских военных самолетов, включая Ту-95, в зоне идентификации ПВО вблизи Аляски. Об этом 14 января заявили в NORAD - Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки.

Перехват состоялся 13 декабря. Среди российских самолетов были стратегический бомбардировщик Ту-95 и истребители Су-35. NORAD подняло для перехвата два F-16, их сопровождали также два F-35A, один E-3 Sentry и два заправщика RC-135 Stratotanker.

"Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не заходя в суверенное воздушное пространство США или Канады. Такая деятельность РФ в этой зоне происходит регулярно и это не расценивается как угроза или провокация. NORAD ожидало этих действий российской стороны и было готово к перехвату", - отмечается в заявлении.

В нем добавляют также, что инцидент никак не связан с неидентифицированными объектами, которые сбили над Северной Америкой в последние недели.

В последнее десятилетие NORAD осуществлял в среднем семь перехватов российских военных самолетов в год.

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