Президент Бразилии хочет добиться мира в Украине переговорами

Президенты США и Бразилии - Джо Байден и Лула да Силва призвали к "справедливому и прочному миру" в Украине, говорится в их совместном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам встречи политиков в Вашингтоне.

Эта обтекаемая формулировка отражает то, как по-разному две страны относятся к этой войне: если США возглавляют коалицию стран, оказывающих военную и финансовую помощь Украине в отражении российского вторжения, то Бразилия, как и некоторые другие крупные демократические страны, например ЮАР или Индия, воздерживается от поддержки какой-либо из воюющих сторон.

Как сообщает AFP, после встречи с Байденом президент Бразилии рассказал журналистам, что хочет собрать группу стран, которые никак не вовлечены в войну России против Украины, чтобы при их посредничестве добиться мира. Бразильские СМИ писали, что Лула видит в составе этого "клуба мира" Китай, Индию и Турцию.

В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Киев, а решение об уместности переговоров с Москвой должен принимать президент Украины Владимир Зеленский.