Последнее обновление: 08.02.2023 18:00

Western Union потеряла 12% дохода после ухода из России и Беларуси

Международная платежная система Western Union потеряла 12% дохода после ухода из России и Беларуси в 2022 году. Это следует из финансового отчета компании.

В целом доход компании составил 4,5 млрд долларов.

«Приостановка деятельности в России и Беларуси негативно повлияла на доходы», - цитирует ТАСС сообщение Western Union.

Согласно отчету, только в IV квартале доходы компании упали приблизительно на 2% только за счет ухода с российского и белорусского рынков. Еще одним фактором, повлиявшим на снижение выручки (еще на 1%), стала инфляция в Аргентине.

Выручка Western Union за IV квартал 2022 года снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 1,1 млрд долларов.

Western Union приостановила проведение денежных переводов в России и Беларуси с 24 марта 2022 года.



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