Казахстан вводит запрет на вывоз нефтепродуктов всеми видами транспорта

Казахстан вводит запрет на вывоз нефтепродуктов со своей территории всеми видами транспорта сроком на четыре месяца, сообщает Комитет государственных доходов.

«КГД доводит до сведения участников внешнеэкономической деятельности, перевозчиков, экспедиторов, таможенных представителей и других заинтересованных лиц, что в соответствии с совместным приказом «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» вводится запрет на вывоз сроком на четыре месяца с территории республики всеми видами транспорта: бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов», - указывается в сообщении.

Совместный приказ будет введен в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

«При осуществлении деятельности по вывозу указанных товаров за пределы Казахстана просим обратить внимание на необходимость соблюдения указанного запрета», - предупредили в КГД.