Последнее обновление: 02.02.2023 16:30

Лавров назвал Молдову следующим "антироссийским центром" после Украины

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским СМИ назвал Молдову следующим “антироссийским центром” после Украины.

В своем заявлении в четверг он сказал, что президент Молдовы Майя Санду проводит откровенно враждебную России политику и готова, как выразился Лавров, на все в угоду Западу, передает BBC.

Например, сказал он, Санду рвется в НАТО и, имея румынское гражданство, мечтает объединить Молдову с Румынией.

Лавров также дал оценку перспективам других стран постсоветского пространства пойти “по украинскому пути”.

В Центральной Азии, по его словам, Запад “предпринимает потуги” установить свое влияние, но они не находят отклика. А Грузия, полагает Лавров, заинтересована в дружбе с Россией.

Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование