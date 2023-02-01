В Турции могут прекратить обслуживать самолеты Беларуси

Турецкая компания Havaş, обслуживающая самолеты в местных аэропортах, предупредила, что может прекратить обслуживать воздушные суда авиакомпаний из России, Беларуси, Ирана, а также бизнесмена Романа Абрамовича, попавшие под санкции США.

Речь идет преимущественно об американских Boeing, а также нескольких европейских Airbus. Об этом говорится в письме главы Havaş Мете Эрны в адрес контрагентов от 31 января, пишет РБК.

В прикрепленном к письму списке перечислены более 170 самолетов российских перевозчиков. В перечне есть лайнеры «Аэрофлота», грузовой авиакомпании AirBridgeCargo, Azur Air, I Fly, Pegas Fly, «Победы», «России», S7, Utair, «Уральских авиалиний», Red Wings, Nordwind и «Ямала». Кроме того, в письме упомянуты бизнес-джеты Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650, принадлежащие Абрамовичу, по версии компании. У бизнесмена нет самолетов в Турции, сказал РБК представитель бизнесмена.

В списке Havaş оказались самолеты, которые попали еще в марте под ограничения Минторга США. «Предоставление услуг по обслуживанию самолетов, направляющихся в Россию и Белоруссию и собранных более чем на 25% с применением технологий американского происхождения, является нарушением норм экспортного регулирования (Export Administration Regulations, EAR) США, если такой самолет эксплуатируется авиакомпанией, против которой выпущен [в США] приказ о временном отказе в обслуживании (Temporary Denial Orders, TDO)», - объяснил Эрна.

По данным компании, Минторг США разослал «предупредительные письма» представителям турецкого авиапрома, в которых говорится о принятии решений по ряду авиакомпаний о временном отказе в обслуживании из-за «продолжающихся нарушений EAR».

Сейчас Havaş изучает юридические аспекты ситуации, чтобы оценить возможные риски. «В результате этого мы можем оказаться не в состоянии обслуживать некоторые или все ваши рейсы», — говорится в письме.

Havaş просит авиакомпании предоставить списки самолетов, в производстве которых использовано не более 25% американских деталей и технологий. «Это единственные самолеты, которые нам будет разрешено обслуживать при условии, что при этом не используются технологии американского происхождения», - объяснил Эрна.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Вашингтон оказывает давление на Анкару, чтобы она запретила российским авиакомпаниям летать в Турцию и из нее на самолетах американского производства, в том числе Boeing.

По данным источников издания, помощник министра торговли США Тея Розман Кендлер во время декабрьского визита в Турцию предупредила, что турецким гражданам могут грозить штрафы, тюремное наказание и другие меры за замену запчастей и дозаправку самолетов американского производства, которые используют российские и белорусские авиакомпании. Такие действия будут считаться нарушением мер экспортного контроля, введенных Вашингтоном в прошлом году, сказали собеседники газеты.