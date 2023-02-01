Казахстан намерен ликвидировать торговое представительство в России

Минторг Казахстана вынес на публичное обсуждение постановление о закрытии торгового представительства республики в России. Соответствующий документ опубликован на сайте «Открытые НПА».

«Ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», - говорится в постановлении.

Основанием для его принятия названо поручение премьер-министра.

Публичное обсуждение документа продлится до 15 февраля.

Как пишет «Коммерсантъ», Россия и Казахстан подписали соглашение об учреждении представительств в октябре 1992 года. Документ ратифицировали в 2012 году. В России торговое представительство Казахстана открыли в 2009 году. Оно находится в Москве, отделение представительства также есть в Казани.

Торговое представительство помогает казахстанским экспортерам и дистрибьюторам с работой на российском рынке и привлечением зарубежных инвестиций в Казахстан.