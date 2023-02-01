Германия планирует закупить 8 систем IRIS-T для своей армии

Германия намерена приобрести для своих вооруженных сил восемь зенитно-ракетных комплексов IRIS-T. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительственный документ.

Согласно документу, речь идет о зенитно-ракетных комплексах средней дальности, которые Берлин приобрел для передачи Киеву, но еще не закупил для собственных вооруженных сил.

В документе министерства обороны, датированном 25 января, эта оборонная сделка названа одной из нескольких запланированных закупок, которые, как ожидается, будут представлены на утверждение в парламент во втором квартале 2023 года.

Представитель минобороны заявил, что оно намерено подать на рассмотрение парламента соглашение о закупке системы IRIS-T в этом году, но отказался комментировать количество единиц и точные сроки.

В октябре Украина получила первую из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T, обещанных Германией, чтобы помочь Киеву защитить свои города от российских ракетных атак и беспилотников.

Стоимость каждой системы оценивается в 150 миллионов евро.

Сами немецкие вооруженные силы пока не имеют такой системы, которую разработал частный немецкий производитель оружия Diehl и которая считается одной из самых современных в мире.

Установки могут запускать ракеты на расстояние до 40 километров для уничтожения истребителей, вертолетов, беспилотников, ракет и крылатых ракет.

Также во втором квартале министерство обороны намерено подать на рассмотрение парламента соглашения о замене гаубиц и соответствующих 155-мм снарядов, которые были поставлены в Украину из немецких военных запасов, говорится в документе.

В документе отмечается, что некоторые из закупок, запланированных на второй квартал, могут быть рассмотрены парламентом на сессии в июле, до того, как депутаты уйдут на летние каникулы.