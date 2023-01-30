Китай создает атомное оружие на санкционных чипах из США

Главный научно-исследовательский институт Китая по ядерному оружию покупал сложные американские компьютерные микросхемы за последние два с половиной года, обходя американские экспортные ограничения, действующие десятилетиями.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал газеты The Wall Street Journal.

Журнал Wall Street Journal проверил документы о закупке, установив, что государственная Академия инженерной физики Китая с 2020 года сумела получить полупроводники, произведенные такими американскими компаниями, как Intel и Nvidia несмотря на то, что они были внесены в черный список США для экспорта в 1997 году.

Некоторые из них были закуплены в качестве компонентов для вычислительных систем, многие из них приобрела лаборатория института, изучающая вычислительную гидродинамику, широкую научную область, которая включает моделирование ядерных взрывов.

Выводы подчеркивают вызов, который стоит перед администрацией Байдена, поскольку она стремится более агрессивно противодействовать использованию американских технологий китайской армией. В октябре США расширили сферу экспортных правил, чтобы помешать Китаю получить самые современные американские чипы и инструменты для производства чипов, которые обеспечивают искусственный интеллект и суперкомпьютеры, которые становятся все более важными для современной войны.