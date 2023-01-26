ПАСЕ осудила злоупотребление Россией правом вето в Совбезе ООН

Неспособность Совета Безопасности ООН противостоять российской агрессии против Украины в результате злоупотребления правом вето является экзистенциальной угрозой для международного правопорядка. Об этом говорится в резолюции "Правовые аспекты и аспект прав человека в агрессии российской федерации против Украины", принятой в четверг Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

"Ассамблея считает, что неспособность Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности противостоять российской агрессии в результате злоупотребления правом вето является экзистенциальной угрозой международному правопорядку и демократической безопасности государств-членов Совета Европы", - говорится в документе, который цитирует Укринформ

В связи с этим Ассамблея заявила о поддержке "всех усилий и дискуссий по разблокированию ситуации в Организации Объединенных Наций и повышению ее эффективности, включая призыв обратиться в Международный суд ООН за консультативным заключением о потенциальных ограничениях права вето, заложенных в Уставе и общих принципах права".

Соответствующая реакция ПАСЕ на ситуацию со злоупотреблением Россией правом вето в СБ ООН стала возможной благодаря поданной украинскими депутатами поправке, поддержанной единогласно членами Ассамблеи.

В своей резолюции ПАСЕ также предложила членам Совета Безопасности ООН "рассмотреть возможность вынесения на голосование и не препятствовать принятию резолюции Совета Безопасности относительно передачи ситуации в Украине на рассмотрение Прокурора МУС в соответствии с Главой VII Устава Организации Объединенных Наций".

Отдельно депутаты Ассамблеи призвали Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций поддержать и одобрить создание специального международного уголовного трибунала относительно преступления агрессии против Украины и международного механизма компенсации за ущерб, убытки и потери, которые понесло государство Украина, а также физические и юридические лица в Украине в результате захватнической войны.