Два сектора будут за рамками санкций против РФ из-за сопротивления Венгрии и Бельгии

Сопротивление Бельгии и Венгрии в вопросах запрещения торговли бриллиантами и сотрудничества с Россией в атомной энергетике означает, что ЕС, скорее всего, не включит эти сектора в следующий пакет антироссийских санкций. Об этом в интервью агентству Reuters рассказал министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

Мо мнению министра, Европейский Союз должен ввести больше санкций против российского технологического сектора, чтобы ограничить способность Москвы производить оружие и ракеты, используемые для ведения войны с Украиной.

Он сказал об этом после того, как министры иностранных дел стран-членов ЕС в понедельник согласились выделить Украине еще 500 миллионов евро на военную помощь.

"Нам нужно искать новые и креативные пути, как усилить наши санкции… как уменьшить способность (России) производить оружие, ракеты, которые используются для обстрелов критически важной инфраструктуры Украины", - сказал Липовский.

Он также отметил, что сопротивление Бельгии и Венгрии в вопросах запрета торговли бриллиантами и сотрудничества с Россией в атомной энергетике означает, что ЕС, скорее всего, не сможет добиться необходимого единодушия для таких мер.

Министр сказал, что ЕС должен усилить санкции, чтобы исключить их обход, а также ввести новые ограничения для борьбы с российской пропагандой.

Украина настаивает, чтобы в десятый санкционный пакет ЕС против России вошли мощные санкции против российской индустрии ракет и беспилотников, закрытие всех путей обхода уже введенных ограничений, новые персональные санкции и санкции против энергетики, банковской сферы, медиа и телекоммуникаций, металлургии и других сфер.

По данным СМИ, страны Европейского Союза планируют, что десятый санкционный пакет вступит в силу в феврале.