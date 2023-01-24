Германия уже получила запрос Польши на передачу танков Украине

Берлин уже получил запрос Варшавы о согласии на передачу Украине танков Leopard 2. Об этом написал в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Немцы уже получили наш запрос о согласии на передачу Украине танков Leopard 2", - написал польский министр.
Он также обратился к немецкой стороне с просьбой присоединиться к коалиции стран, которые поддерживают Украину танками Leopard 2.
"Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!", - подчеркнул Блащак.
Польша задекларировала готовность передать Украине роту танков Leopard 2 (14 единиц), но требует для этого согласия Германии как страны-производителя. Свои танки также готовы передать Финляндия и Великобритания.