Лукашенко заявил о предложении Украины заключить пакт о ненападении

Лукашенко утверждает, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении. Об этом он заявил на совещании по общественно-политической обстановке.

«Запад не отказался от своих планов касательно Беларуси, в Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов. Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать», – сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По словам Лукашенко, по периметру границ хватает вопросов — и в воздушном пространстве, и на земле.

«У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать? Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов – вылезли из-под плинтуса, не вылезли – будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали», – пригрозил он.