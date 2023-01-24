В Украине ряд чиновников отправлены в отставку. Такая информация появилась в украинских СМИ утром 24 января.

В частности, Зеленский утвердил отставку замглавы его офиса Кирилла Тимошенко, который написал заявление после критики журналистов.

Замминобороны Украины Вячеслав Шаповалов ушел в отставку на фоне антикоррупционного расследования о возможной растрате. При этом обвинения в коррупции в МО назвали "безосновательными".

Замгенпрокурора Андрей Костин уволен после расследования газеты "Украинская правда" о его поездке на отдых в Испанию на "Мерседесе" львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского.