В России ужесточат правила выезда за границу на машине

В Госдуме подготовили законопроект, который обязывает предварительно резервировать дату и время для пересечения российской границы на автотранспорте.

Предполагается, что новые правила могут вступить в силу уже с весны.

Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» подготовил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев, сообщает ТАСС.

Текст законопроекта предполагает его скоростное принятие — изменения должны заработать уже с 1 марта 2023 года.

Согласно документу, пересекать российскую границу можно будет в зарезервированные дату и время. Поправки затронут как перевозчиков, так и частных лиц. Изменения коснутся автомобилей, принадлежащих и российским, и иностранным гражданам, и лицам без гражданства.

Водители смогут зарезервировать дату и время проезда через границу через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов, разъяснил ТАСС. Услуга будет бесплатной. Заявитель сможет зарезервировать любые дату и время кроме уже забронированных.

Порядок резервирования слотов (в том числе перечень необходимых для этого документов) и пересечения границы определит правительство. Также Кабмин должен будет утвердить требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска через границу, в том числе к площадкам для стоянки, бесплатным туалетам, освещению, урнам и техническим средствам для резервирования.

Новый порядок пересечения границы предлагается установить до 1 марта 2024 года.