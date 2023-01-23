Нидерланды перебрасывают в Польшу восемь истребителей F-35

Восемь истребителей королевских военно-воздушных сил Нидерландов F-35 в конце этой недели отправятся в Польшу для защиты воздушного пространства НАТО, подтвердили в понедельник в министерстве обороны страны. Об этом сообщает Leeuwarder Courant.

Отмечается, что в течение февраля и марта четыре самолета F-16 отправятся на авиабазу Мальборк вблизи польского города Гданьск для участия в программе защиты воздушного пространства Альянса над Восточной Европой.

Остальные четыре F-35 направятся на ту же польскую авиабазу для участия в учениях с союзниками НАТО, чтобы улучшить сотрудничество между различными странами и отреагировать на действия России.

Всего в Польшу отправятся почти двести нидерландских военных.

По словам представителя оборонного ведомства Нидерландов, отправка восьми истребителей F-35 в Польшу не связана с возможной поставкой F-16 в Украину, о чем недавно заявил министр иностранных дел Вопке Хустра.

В рамках усилий НАТО по защите воздушного пространства в Румынии также будут дислоцироваться наблюдательные самолеты Альянса AWACS.