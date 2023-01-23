Последнее обновление: 23.01.2023 18:53

Венгрия отказалась от блокирования 500 млн евро военной помощи ЕС для Украины

Венгрия решила не блокировать решение ЕС о предоставлении Украине седьмого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который направляется на военную помощь. Об этом сообщил журналист Рикард Джозвяк.

"В конце концов Венгрия объявила сегодня во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что не будет блокировать следующий транш военной помощи ЕС для Украины", - написал он в Twitter.

До сих пор Венгрия, которая сама не предоставляет Украине никакого вооружения, воздерживалась при принятии решений о следующих траншах помощи из Европейского фонда мира и не блокировала эту поддержку.



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