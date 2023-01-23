Евросоюз отправит в Армению новую миссию сроком на 2 года

Совет ЕС согласился в понедельник создать гражданскую миссию Европейского Союза в Армении в рамках Общей политики безопасности и обороны. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Совета ЕС.

"Цель миссии – способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и ​​обеспечивать условия, способствующие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемые ЕС", - говорится в заявлении, которое цитирует АРКА.

Как отметил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, учреждение миссии ЕС в Армении открывает новый этап в деятельности Евросоюза на Южном Кавказе. ЕС будет продолжать поддерживать усилия по деэскалации и привержен тесному сотрудничеству с обеими сторонами для достижения конечной цели устойчивого мира в регионе.

Отмечается, что в ответ на запрос Армении будет проведено плановое патрулирование и доложено о ситуации, что даст возможность понять ситуацию на местах. Миссия также будет способствовать посредническим усилиям в рамках процесса, возглавляемого президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Первоначальный мандат миссии будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат. В ближайшем будущем будет назначен глава миссии, который будет руководить операциями на местах.

Министры иностранных дел стран ЕС в октябре 2022 года согласовали учреждение первой гражданской миссии для решения проблем на границе между Арменией и Азербайджаном. Они направили до 40 экспертов ЕС на армянскую сторону границы с Азербайджаном для мониторинга, анализа и составления отчетов о ситуации в регионе. Работа первой миссии длилась два месяца.

По данным армянских источников, в состав новой миссии, которая будет работать около двух лет, войдут порядка двухсот европейских специалистов. На этот раз европейские наблюдатели будут патрулировать всю территорию Армении.