Госпогранкомитет Беларуси «вытеснил» 31 тыс. мигрантов «из стран ЕС»

Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что в 2022 году не пустил в Беларусь более 31 тыс. мигрантов, которых пытались «вытеснить из стран ЕС».

«В минувшем году органами пограничной службы проведен комплекс мероприятий по стабилизации миграционной ситуации на границе с сопредельными государствами Евросоюза, недопущению незаконного вытеснения в Беларусь нарушителей с их территории. Так, в 2022 году пресечено более 3,8 тыс. попыток незаконного вытеснения в Беларусь групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС общим количеством более 31 тыс. человек», - говорится в сообщении ведомства.

Каким образом более 31 тыс. мигрантов оказались на территории стран ЕС, Госпогранкомитет не уточняет.

Отмечается, что с начала миграционного кризиса (с августа 2021 г. по 23 января 2023 г.) в непосредственной близости от границы обнаружено 17 погибших беженцев.

Ведомство отчиталось, что количество задержанных нарушителей границы в 2022-м увеличилось на 51% (с 318 до 480 чел.). Также отмечен общий рост на 10% общего числа нарушителей законодательства о госгранице (с 1 857 до 2 043 чел.).

«При попытке въезда в Беларусь выявлено 52 лица, подозреваемых в экстремистской деятельности», - сообщает Госпогранкомитет.