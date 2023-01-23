NYT: За посылками с бомбами в Испании могут стоять российские ультраправые

Американская газета New York Times сообщает со ссылкой на свои источники, что западные спецслужбы связывают недавнюю рассылку писем с бомбами в Испании с российской ультраправой группировкой "Русское имперское движение" (РИД), действия которой могло направлять Главное управление разведки министерства обороны России.

В ноябре и начале декабря прошлого года в Испании было отправлено шесть посылок с взрывными устройствами. Их получили, в числе прочего, в резиденции премьер-министра страны, посольства Украины и США, а также министерство обороны. Единственным пострадавшим стал сотрудник украинского дипломатического представительства в Мадриде, который получил легкие ранения.

Американские власти считают рассылку посылок с бомбами в Испании террористической атакой, сказано в публикации, отмечает BBC

Как пишут журналисты New York Times, в последние недели внимание спецслужб, расследующих эти действия, сосредоточено на "Русском имперском движении" –"радикальной группе, которая имеет сторонников и партнеров по всей Европе, а также обладает тренировочными центрами военного типа в Санкт-Петербурге".

По данным издания, важные члены РИД были в Испании, и полиция этой страны установила их связи с крайне правыми испанскими организациями.

При этом РИД в публикации сказано, что РИД "предположительно, имеет связи с российскими разведывательными службами". В частности, журналисты New York Times утверждают, что "российские офицеры, стоящие за нападениями, работают в ГРУ".

Впрочем, авторы отмечают, что им неизвестно, была ли отправка бомб была санкционирована Кремлем.

"Нет признаков, что Москва готова начать масштабную кампанию диверсий в Европе. Российские чиновники считают, что она может спровоцировать ответ НАТО и потенциально привести к более широкому конфликту с высокой ценой", - пишет издание со ссылкой на неназванных сотрудников американских и натовских структур.

Но подобное отношение Путина к терактам в может измениться, если Россия и дальше будет терпеть значительные поражения в войне с Украиной, считают источники издания в американских спецслужбах.

Один из собеседников New York Times назвал отправку посылок с бомбами "предупредительным выстрелом", то есть сигналом, что Москва готова использовать террористические организации для нападения на НАТО с тыла.

Вскоре после рассылки посылок с взрывными устройствами украинские дипломаты в Испании стали получать бандероли с глазами животных.