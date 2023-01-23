Президентские выборы в Турции пройдут на месяц раньше

В Турции 14 мая состоятся президентские и парламентские выборы, сообщил в воскресенье турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он объявил эту дату в ходе встречи с молодежью в провинции Бурса.

Изначально выборы были намечены на 18 июня, однако Эрдоган неоднократно заявлял, что голосование может состояться раньше. В его партии указывали, что выборы в июне совпадут с высоким туристическим сезоном, поэтому их лучше перенести.

Опросы общественного мнения показывают, что парламентские и президентские выборы будут напряженными и станут самым серьезным испытанием для Эрдогана за два десятилетия его пребывания у власти.

Как сообщалось, накануне выборов в Турции откроют музей, посвященный Эрдогану.