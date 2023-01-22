Последнее обновление: 22.01.2023 11:05

Франкоязычный "рупор Кремля" RT France прекращает деятельность

Франкоязычный отдел российского пропагандистского канала RT (RT France) прекратил деятельность в результате замораживания его банковских счетов, сообщила его директор Ксения Федорова.

"После пяти лет усилий власть добилась своего - закрытия RT France (...) Главное управление казначейства решило заморозить банковские счета RT France, что делает невозможным продолжение нашей работы", - заявила Федорова.

Вещание телеканала в ЕС было запрещено еще с начала полномасштабной войны России против Украины, наряду с другими подконтрольными Кремлю информационными ресурсами, однако RT France продолжал производить контент в своем парижском офисе и транслировать его на страны, где канал не запрещали - как, например, франкоязычные страны Африки.

19 января во Франции заморозили счета телеканала. Федорова в комментариях СМИ сказала, что это произошло на основе 9-го пакета санкций Евросоюза против России за войну против Украины.

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