AliExpress позволит европейским покупателям оплачивать товары после доставки

Китайский ритейлер Alibaba Group Holding Ltd. позволит покупателям в Европе оплачивать покупки с AliExpress после получения товаров и еще и частями, сообщает The Wall Street Journal.

Таким образом компания пытается увеличить глобальные продажи, поскольку рост продаж в Китае замедляется.

Финтех-компания Splitit Payments Ltd. начинает сотрудничать с Alipay Ant Group Co., чтобы клиентам AliExpress стала доступна опция отсрочки платежа. Услуга сначала будет развернута в Германии, Испании и Франции и может распространиться на другие международные рынки, заявили в компании.

Функция Pay After Delivery ("Оплата после доставки") позволяет оплачивать товары частями с помощью кредитных карт.

Количество заказов, размещенных через AliExpress, снизилось в трех последних финансовых квартальных отчетах Alibaba. В компании заявили, что спрос снизился из-за ослабления евро по отношению к доллару США, изменениям в налоговых правилах Европейского Союза и сбоям в цепи поставок и логистике, вызванных войной в Украине.