Последнее обновление: 17.01.2023 17:26

Власти Беларуси разрешили применять при строительстве проектную документацию разных стран

В Беларуси при строительстве зданий и сооружений допускается применение проектной документации, разработанной и прошедшей экспертизу по строительным, техническим нормам иных стран. Это предусмотрено указом № 9, который Лукашенко подписал 17 января.

В соответствии с документом внесены изменения в Указ № 26 "О мерах по совершенствованию строительной деятельности" от 14 января 2014 года.

Порядок строительства конкретных объектов по нормам иных стран, приемки в эксплуатацию таких объектов, осуществления надзора за ними при строительстве будет устанавливать Совет министров.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.

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