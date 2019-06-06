В Беларуси введут строительные нормы и правила

В Беларуси вводятся новые виды технических нормативных правовых актов – строительные нормы и правила. Соответствующий указ № 217 подписал 5 июня Александр Лукашенко.

"Новые документы будут разработаны и утверждены в целях создания в стране прогрессивной системы технического нормирования, перехода к гибким и упрощенным нормам проектирования, позволяющим применять при строительстве современные технологии, решения, материалы", - говорится в комментарии к документу.

Указом определено, что строительные нормы Беларуси (СНБ) – это требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения. А строительные правила Республики Беларусь (СПБ) – это способы достижения строительных норм. Применяться СПБ будут на добровольной основе.

Документы будут утверждаться Министерством архитектуры и строительства после согласования с межведомственным советом, создаваемым Советом министров. До 1 января 2020 года поручено утвердить строительные нормы, после чего Минстройархитектуры определит и правила.

Технические нормативные правовые акты иных государственных органов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, подлежат признанию утратившими силу после введения в действие СНБ и СПБ.

Для проектной документации, находящейся в стадии разработки, и объектов, строительство которых начато до введения в действие СНБ и СПБ, предусмотрен переходный период.