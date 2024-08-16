В Беларуси определили статиндексы стоимости строительно-монтажных работ за июль

Постановлением Минстройархитектуры № 88 от 9 августа определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ за июль.

Документом установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов (средний по республике - 100.5615), строительных материалов, изделий и конструкций (средний по республике - 101.2638). Индексы рассчитаны за июль 2024 года к июню 2024 года.

Кроме того, установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия, указанные за июль 2024 года к июлю 2023 года. Средний индекс по стране - 114.5642.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.