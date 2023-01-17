В Турции завершили строительство наземного трубопровода для передачи черноморского газа

В Турции завершили строительство измерительной станции и 36-километрового трубопровода, который будет принимать черноморский газ с завода по переработке природного газа в Филиосе и передавать его в национальную систему. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на TRT Haber.

"Работы, которые проводила компания BOTAŞ, были завершены вовремя", - сообщил телеканал.

Также указывается, что в настоящее время в проекте по добыче и транспортировке газа из черноморских месторождений задействованы 10 тысяч работников, прогресс достигается в нескольких направлениях одновременно.

Турция намерена начать использовать газ из новых черноморских месторождений, общий объем которого составляет 540 млрд кубометров, в первом квартале следующего года.

В конце прошлого года было обнаружено еще одно месторождение газа в Черном море. Объем природного газа в новом месторождении оценивается в 58 млрд кубометров, залежи находятся на глубине 3 тысячи 23 метра.