Последнее обновление: 13.01.2023 15:19

НАТО разместит в Румынии наблюдательные самолеты AWACS

НАТО хочет передислоцировать несколько своих самолетов-разведчиков AWACS, которые обычно базируются в Германии, в Румынию. Об этом сообщает Tagesschau.

Машины предназначены для поддержки усиленного присутствия Альянса в регионе и мониторинга российской военной деятельности, сообщили в командовании военно-воздушных сил НАТО.

Согласно планам, AWACS прибудут на авиабазу Отопени вблизи румынской столицы Бухареста в следующий вторник и останутся там на несколько недель.

Аэродром находится лишь на расстоянии около 200 километров от восточной границы страны ЕС и НАТО с Украиной.

AWACS базируются на самолетах "Боинг-707" и благодаря своей грибовидной радиолокационной структуре способны находить и идентифицировать другие самолеты на расстоянии более 400 километров.



<Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование