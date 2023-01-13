Япония построит островную авиабазу для американских ВВС

Япония начала строительство новой военной базы, которую будут использовать американские ВВС и авианосцы, пишет Kyodo со ссылкой на заявление министерства обороны Японии.

"Япония начала строительство базы сил самообороны страны на необитаемом острове в юго-западной префектуре, согласно плану по перемещению военных учений, участие в которых принимают американские авианосцы", - говорится в материале.

Отмечается, что строительство на острове Маге в префектуре Кагошима будет продолжаться четыре года и начнется с постройки взлетных полос и складов боеприпасов.

"По завершении работ на острове, площадью 8 км кв, проект позволит переместить учебный полигон боевых самолетов США с острова Ивото в Тихом океане, что в 1250 км к югу от Токио", - отмечает Kyodo.

Министерство обороны уже согласилось выплатить 2,2 млрд иен (более 17 млн долл. США) компенсаций рыбакам, которым на пять лет будет закрыт доступ к водам вокруг острова.

По словам главного государственного секретаря правительства Японии Хироказа Матсуно, новая база будет "незаменима" для возможности американских авианосцев постоянно находиться в азиатско-тихоокеанском регионе.