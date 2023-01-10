Беларусь будет белорусскими рублями погашать евробонды Belarus-23

Белорусские власти намерены осуществить грядущее в феврале погашение выпуска евробондов Belarus-23 с объемом эмиссии $800 млн. белорусскими рублями.

Об этом заявил первый замминистра финансов РБ Дмитрий Кийко.

«…нам предстоит в феврале погашать еврооблигации на сумму порядка 800 миллионов долларов… в прошлом году принято решение (в условиях санкций) … выплаты осуществлять в белорусских рублях. Причем выплаты будут осуществляться тем инвесторам, которые смогут подтвердить, что именно они являются владельцами еврооблигаций», - заявил Кийко.

Он утверждает, что данная выплата пройдет без потрясений для ЗВР Нацбанк и бюджета, что прямо указывает на то, что источником финансирования погашения бондов станет печатный станок.

«Ресурсы на это у нас предусмотрены. Мы пройдем этот платеж без всяких шоков, без дополнительных потрясений для бюджета и золотовалютных резервов», - подчеркнул Кийко.

При размещении 5-летнего выпуска Belarus-23 доля инвесторов из США составила 67%, Великобритании - 24%, континентальной Европы - 9%.

Из-за решения выплачивать купоны и осуществлять погашение евробондов в белорусских рублях Агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили рейтинги выпусков евробондов Беларуси до дефолтного уровня "D", а суверенный кредитный рейтинг страны - до «преддефолтного».

Кийко также сообщил, что на 2023 год в расходах бюджета заложена сумма порядка 4 миллиардов рублей на обслуживание государственного долга. Порядка 75% от этой суммы приходятся на валюты «дружественных нам государств» - это российский рубль, китайский юань.