Последнее обновление: 31.10.2022 13:37

Беларусь не будет обслуживать внешний госдолг в иностранной валюте

Лукашенко заявил, что Беларусь не будет исполнять в иностранной валюте свои обязательства по внешнему госдолгу перед недружественными странами до тех пор, пока Запад как минимум не отменит финансовые санкции против синеокой.

«…мы надежные плательщики, мы готовы платить по своим долгам, тем более Западу мы не много должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались. Поэтому было мое поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях мы на отдельные счета зачисляем эти платежи. Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались, - ради бога. Не созреют - что ж", - подтвердил валютный статус кво Лукашенко.

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