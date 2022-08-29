Беларусь продолжает оплачивать проценты по евробондам "зайчиками" на счет в Беларусбанке

Белорусские власти упорно продолжают выплачивать купонный доход по валютным евробондам в белорусских рублях на счет в Беларусбанке.

«29 августа 2022 года состоялась очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2023 и Belarus-2030 в общей сумме 46,1 млн. долларов США в эквиваленте», - сообщает Минфин Беларуси.

«В связи с сохранением неблагоприятных внешних условий средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк» в белорусских рублях», -сказано в сообщении.

При этом Минфин особо указывает, что «платеж осуществлен за счет средств в иностранной валюте», что на практике подразумевает продажу имеющейся у Минфина валюты (например, от экспортных пошлин на калий или нефтепродукты) на БВФБ.

Доступ к указанному счету в белорусских рублях в Беларусбанке открыт для платежного агента по евробондам – «Citibank N.A. London Branch».

Белорусские власти отказываются перечислять валюту платежному агенту, ссылаясь на то, что из-за введенных США и Западом санкций агент не может рассчитаться валютой с отдельными держателями евробондов – банками России и Беларуси.

Так называемое исполнение обязательств по евробондам в белорусских рублях международные рейтинговые агентства расценивают как дефолт.