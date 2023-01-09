Кувейт планирует в 5 раз увеличить поставки дизтоплива в Европу

Кувейт планирует увеличить экспорт дизельного топлива и авиакеросина в Европу в 2023 году, пишет агентство Bloomberg.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что ближневосточная страна планирует в пять раз увеличить поставки дизтоплива в Европу по сравнению с 2022 годом - до 2,5 млн т (около 50 тыс. баррелей в сутки), а также удвоить экспорт керосина - до 5 млн т в год (порядка 100 тыс. б/с).

По данным МЭА, европейские страны ОЭСР потребляли осенью около 5 млн б/с дизтоплива и 1,4 млн б/с керосина, а Россия поставляла в Европу в ноябре прошлого года в совокупности порядка 1,2 млн б/с этих нефтепродуктов, что соответствует уровню 2021 года. По данным JP Morgan, на конец года Европа импортировала 1,3 млн б/с нефтепродуктов из РФ, половина поставок приходилась на дизтопливо.

С 5 февраля 2023 года вступает в силу эмбарго на закупку европейскими компаниями нефтепродуктов из России.

Другие производители с Ближнего Востока, такие как ОАЭ и Саудовская Аравия, также планируют нарастить поставки топлива в Европу в 2023 году.