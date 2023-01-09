РФ намерена выйти из конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

Путин хочет прекратить участие России в конвенции Совета Европы о борьбе с коррупцией. Соответствующий законопроект он внес в Госдуму РФ.

Как сообщает Интерфакс, речь идет о денонсации конвенции, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года.

В законопроекте объясняется, что такое решение принимается в связи с принятием Комитетом министров Совета Европы решения о приостановлении членства РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

В соответствии с условиями этого решения членство РФ в ГРЕКО прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения Россией обязательств, вытекающих из конвенции, при этом РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Денонсация Российской Федерацией Конвенции не повлечет дополнительных расходов из бюджета, отмечается в документе.

Напомним, 16 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации.

В связи с исключением из организации с 16 сентября Россия перестала быть ответчиком по искам в связи с нарушениями Европейской конвенции о правах человека.

Россия, согласно Конвенции о правах человека, обязана выполнить все решения Европейского суда по правам человека, принятые до 16 сентября 2022 года.