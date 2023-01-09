Финляндия готовит соглашения по безопасности с США

Финляндия готовится к подписанию двустороннего соглашения о безопасности и обороне с Соединенными Штатами, которое открывает путь к более тесному сотрудничеству, а также к расширению влияния США. Об этом сообщает Euractiv.

В воскресенье в интервью газете Iltalehti министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что соглашение все еще находится на начальной стадии и вряд ли будет окончательно заключено весной.

В конце сентября 2022 года Министерство иностранных дел Финляндии объявило, что откроет переговоры с Вашингтоном о заключении Соглашения об оборонном сотрудничестве (DCA).

Министерство заявило, что соглашение создаст условия для более тесного сотрудничества, "если этого потребует ситуация с безопасностью". Переговоры, как ожидается, продлятся от одного до двух лет.

Описывая США как "важнейшего внешнего игрока в Северной Европе", министерство заявило, что начало переговоров показывает, что Вашингтон "привержен безопасности в Финляндии и Европе".

В мае прошлого года Финляндия подписала аналогичное соглашение о гарантиях безопасности с Великобританией.

По состоянию на начало прошлого года США подписали DCA или аналогичные по статусу соглашения с 17 членами ЕС и НАТО, а также еще шестью трансатлантическими союзниками по обороне, которые не являются членами Европейского Союза, в том числе с Норвегией.

В июне Норвегия завершила работу над дополнительным соглашением об оборонном сотрудничестве, которое открывает возможности для широкого применения американской силы на норвежской территории.

Ожидается, что DCA с Хельсинки будет касаться статуса вооруженных сил США, когда они действуют на финской территории, а также практических вопросов, таких как налогообложение, таможенные сборы и признание квалификаций.