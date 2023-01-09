В Армении пикетировали военную базу РФ

Возле российской военной базы в Армении прошла акция протеста, на которой звучали требования по выходу страны из ОДКБ. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

"Внепарламентский блок "Национально-демократический полюс" в воскресенье провел акцию около 102-й российской военной базы, расположенной в Гюмре, протестуя против блокады Нагорного Карабаха, в которой активисты движения также обвиняют миротворческий контингент РФ", – говорится в сообщении.

Активисты, планировавшие оцепить российскую базу, назвали свою акцию «Блокада ради выхода из блокады».

Они требовали, чтобы российские миротворцы, взявшие на себя ответственность за бесперебойную работу Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, выполнили свои обязательства.

По информации издания, участники акции также заявили, что Армения должна выйти из ОДКБ и сказать "нет" "российской оккупации".

Представители полиции назвали акцию незаконной, а когда она продолжилась, задержали несколько активистов.

Ранее, 12 декабря, единственный путь, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, был заблокирован группой азербайджанцев, называющих себя эко-активистами.

Азербайджан отрицает факт блокады, заявляя, что участвующие в акции протеста в Лачинском коридоре экологические активисты не препятствуют движению гуманитарных грузов.