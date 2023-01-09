Швеция не можем выполнить требования Турции для вступления в НАТО

Премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна не может выполнить тех требований, которые Турция выдвигает условием для разблокирования вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом он сказал во время конференции по вопросам безопасности в присутствии генсека НАТО, передает SVT.

Комментируя меморандум, подписанный между Финляндией, Швецией и Турцией перед тем, как последняя согласилась на их вступление в Альянс на саммите НАТО в июне, Кристерссон сказал, что с тех пор принципиальных изменений не произошло.

"Турция одновременно и подтверждает, что мы сделали то, что обещали сделать, но и заявляет, что хочет от нас шагов, которые мы не можем и не хотим делать. И сейчас решение - в руках Турции", - заявил премьер.

Он выразил убеждение, что рано или поздно Анкара ратифицирует вступление, но отказался прогнозировать, когда это может произойти.

"Здесь играют роль много факторов: и внутриполитические, и способность Швеции доказать, что мы серьезно говорим то, что говорим", - отметил он.

На этой же конференции выступал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Он заявил, что несмотря на то, что претензии Турции касаются исключительно Швеции, Финляндия не станет соглашаться на то, чтобы ратификацию ее вступления завершали отдельно.

"Мы подали заявки на членство в НАТО вместе, и мы завершим этот процесс вместе. Швеция - наш ближайший друг и партнер. Кроме того, вступать в Альянс без Швеции было бы не в наших интересах - тогда защита не была бы столь надежной. Швеция и Финляндия вместе являются военно-стратегической единицей", - отметил Пекка Хаависто.

Последние соцопросы свидетельствуют, что шведы против уступок Турции для получения согласия на вступление в НАТО.