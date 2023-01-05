Власти Беларуси приговорили лидеров независимых профсоюзов к длительным срокам

5 января Минский городской суд вынес приговор активистам белорусских независимых профсоюзов Геннадию Федыничу, Василию Бересневу и Вацлаву Орешко.

Геннадий Федынич и Василий Береснев приговорены к 9 годам лишения свободы с усиленным режимом; Вячеслав Орешко – к 8 годам лишения свободы общего режима.

Активисты белорусских независимых профсоюзов признаны виновными в призывах к санкциям, направленным на причинение вреда нацбезопасности РБ (ч. 3 ст. 361 УК), разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130), создании экстремистского формирования или участии в нем (ч. 1 и ч. 3 ст. 361-1 УК РБ).