Последнее обновление: 05.01.2023 11:57

Власти Беларуси приговорили лидеров независимых профсоюзов к длительным срокам

5 января Минский городской суд вынес приговор активистам белорусских независимых профсоюзов Геннадию Федыничу, Василию Бересневу и Вацлаву Орешко.

Геннадий Федынич и Василий Береснев приговорены к 9 годам лишения свободы с усиленным режимом; Вячеслав Орешко – к 8 годам лишения свободы общего режима.

Активисты белорусских независимых профсоюзов признаны виновными в призывах к санкциям, направленным на причинение вреда нацбезопасности РБ (ч. 3 ст. 361 УК), разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130), создании экстремистского формирования или участии в нем (ч. 1 и ч. 3 ст. 361-1 УК РБ).

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