Последнее обновление: 29.12.2022 21:52

Минобороны Украины расследует причины падения ракеты в Беларуси

Министерство обороны Украины заявило о готовности начать объективное расследование падения ракеты на территории Беларуси.

"Украинской стороне известны отчаянные и упорные стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины. В связи с этим украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста России, проложившей такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси", - говорится в комментарии ведомства.

"Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из числа государств, не связанных с поддержкой государства-террориста России в какой-либо форме", - добавили в минобороны.

Вместе с тем, командование Воздушных сил Украины допустило падение ракеты на белорусской территории.

"Работа противовоздушной обороны так интенсивна, в том числе была и сегодня, что такие вещи возможны. Исключать нельзя. Мы знаем примеры на территории соседних государств — какие-то обломки могут попадать", — заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Тем не менее, уточнил он, все эти факты — "следствие российской агрессии и ракетных атак России".

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