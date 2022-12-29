Доллар продолжает рост на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 29 декабря 2022 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 3,47 копейки или 1,28% до 2,7439 рубля при объеме торгов $7 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 3,43 копейки или 0,9% до 3,7778 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 244,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,25 копейки или 0,06% до 3,8742 рубля за 10 юаней при объеме торгов 6 млн. юаней.