Доллар продолжает рост на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 28 декабря 2022 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,83 копейки или 0,68% до 2,7001 рубля при объеме торгов $0,6 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 3,3 копейки или 0,86% до 3,8176 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 143,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 4,71 копейки или 1,23% до 3,8773 рубля за 10 юаней при объеме торгов 18,3 млн. юаней.