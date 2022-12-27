Доллар возобновил рост на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 27 декабря 2022 года белорусский рубль укрепляется к евро, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,29 копейки или 0,11% до 2,6665 рубля при объеме торгов $2,9 млн.

Курс евро снижается на 1,22 копейки или 0,43% до 2,8378 рубля при объеме торгов 0,4 млн.евро.

Курс российского рубля снижается на 2,07 копейки или 0,53% до 3,8580 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 595,9 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,47 копейки или 0,12% до 3,7985 рубля за 10 юаней при объеме торгов 41,5 млн. юаней.