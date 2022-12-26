Беспилотники КНДР нарушили границу Южной Кореи

Власти Южной Кореи подняли по тревоге истребители, вертолеты и средства ПВО в связи с нарушением воздушной границы, вероятно, беспилотниками КНДР.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Военные Южной Кореи обнаружили несколько "неопознанных объектов", предположительно беспилотных летательных аппаратов, в приграничных районах провинции Кенгидо с 10:25 утра.

Аппараты пролетели через военно-демаркационную линию, разделяющую две Кореи, и были замечены в Гимпо, на острове Канхва и в Паджу, что привело к временной приостановке гражданских полетов.

Южная Корея выпустила предупредительные сообщения, сделала предупредительные выстрелы и подняла в воздух истребители, боевые вертолеты и другие военные самолеты, чтобы сбить дроны, хотя пока не установлено, есть ли на них какое-либо оружие.

"Мы также идентифицировали их визуально. Операция все еще продолжается", - сказал журналистам на условиях анонимности представитель военного командования.

Военные также задействовали легкий штурмовик KA-1, но по неизвестной причине он разбился примерно в 140 км к востоку от Сеула, в 11:39 утра. Оба пилота благополучно катапультировались.