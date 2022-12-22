Последнее обновление: 22.12.2022 18:01

Литва окончательно запретила россиянам и белорусам владеть оружием

Сейм Литвы в четверг окончательно одобрил поправки в закон, которые предусматривают запрет гражданам России и Беларуси, постоянно проживающим в стране, владеть оружием, сообщает Delfi.

За соответствующие поправки к закону о контроле над оружием и боеприпасами проголосовали 112 литовских депутатов, против был один, еще 13 - воздержались во время голосования.

Цель документа - запретить постоянным жителям Литвы, которые не являются гражданами стран, отвечающих критериям выбранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции, покупать и владеть оружием, аксессуарами для оружия, боеприпасами и их элементами.

Согласно новой редакции закона, оружие могут покупать и иметь в собственности постоянные жители Литвы, за исключением граждан России и Беларуси, которые не имеют литовского гражданства.

Те россияне и белорусы, кто уже имеет такое оружие, должны будут в течение года после вступления закона в силу отказаться от него - продать, переделать или сдать в органы полиции, а их разрешения на хранение или ношение оружия будут аннулированы. В противном случае оружие будет конфисковано.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

По данным комитета литовского Сейма по национальной безопасности и обороне, в настоящее время в Литве проживают 294 гражданина России и 46 граждан Беларуси, которые имеют разрешения на хранение или ношение оружия.



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