Банк Литвы улучшил прогноз роста ВВП страны на 2022 и 2023 годы

Банк Литвы (Центробанк) улучшил прогноз роста ВВП страны в этом году с 2,1% до 2,5%, а на следующий год - с 0,9% до 1,3%.

"По большей части это (улучшение прогнозов - BNS) связано с решениями, предусмотренными в госбюджете на следующий год, которые должны перевесить факторы, замедляющие экономический рост, и привести к более позитивному развитию как частного потребления, так и инвестиций в следующем году", - сказал председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус во время презентации прогнозов в понедельник.

По его словам, прогнозируется, что среднегодовая инфляция в Литве в следующем году составит 9,5%, тогда как предыдущий прогноз на 2023 год (в сентябре) был на уровне 8,4%. В этом году инфляция в стране ожидается на уровне 18,9%.

Шимкус при этом отметил, что меняется структура инфляции: если в текущем году наибольшее влияние на нее оказали цены на энергоносители (в ноябре цены на энергоносители были почти на 50% выше, чем за аналогичный период прошлого года, а в сентябре - на 73% выше), то в следующем году основным фактором будут цены на продукты питания.

По словам главы центробанка, темпы инфляции в Литве уже достигли своего пика и начинают замедляться, а годовая инфляция должна достичь однозначной цифры летом следующего года.